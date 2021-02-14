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Названы самые популярные направления поездок в День влюбленных
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Названы самые популярные направления поездок в День влюбленных

Татьяна Плотникова

Туризм

Москва вошла в число самых популярных направлений для туристических поездок, которые совершат россияне в День святого Валентина (День влюбленных), который отмечается 14 февраля. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом Biletix.

Также среди наиболее востребованных направлений оказались Сочи, Крым, Екатеринбург и Санкт-Петербург. При этом поездки по России запланировали 96 процентов опрошенных россиян, которые решили съездить куда-либо в День влюбленных.

Средний чек на перелеты по России (в оба направления) сократился на три процента, до 5,7 тысячи рублей, за границу — на 21 процент, до 11,4 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в столице ко Дню всех влюбленных.

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