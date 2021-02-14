Флористы назвали самые популярные цветы у москвичей 14 февраля

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

14 февраля, в День всех влюбленных, пары традиционно обмениваются признаниями в нежных чувствах и небольшими подарками. Классическим подарком, который получают девушки, является, конечно, букет цветов. «Вечерняя Москва» поговорила с флористами и выяснила, какие букеты москвичи чаще всего дарят своим вторым половинкам.

По словам флориста Елены Степановой, при выборе цветов большинство горожан предпочитают не отступать от принятых шаблонов. Правда, появляются и те, кто пытается выразить свои чувства на языке цветов, собирая их в необычные комбинации:

— Прям ажиотажного спроса на цветы сейчас нет, все-таки 14 февраля «не 8 марта». Но самый популярный букет в этот праздник, конечно, классика — алые розы, дальше идут розовые, белые. В последнее время популярными также становятся букеты из сухоцветов — они долговечны, нет грусти от того, что они завянут, кроме того, такой подарок может служить прекрасным элементом декора.

По словам эксперта, некоторые пытаются самостоятельно собирать букеты, используя цветы-символы. Например, лилии означают чистоту и верность, герберы — радость и счастье:

— Иногда дарят букеты из ромашек с различными вкраплениями. Такой букет символизирует чистоту, наивность и прекрасно подойдет для начала отношений. Получается, что если собрать вместе определенные цветы, можно «написать» признание в любви на языке цветов.

Флорист Ирина Томилина заметила также, что популярность приобретают и сладкие букеты, они выглядят необычно, ярко и точно не пропадут зря:

— Это, конечно, уже не совсем флористика, но прекрасные букеты получаются из, например, карамельных роз, леденцов на палочках. Также вместо привычных букетов дарят горшки с живыми растениями: в магазинах продаются уже готовые комбинации из, например, суккулентов и какого-нибудь цветущего растения. Дополнить композицию можно деревянной табличкой с пожеланием или другими декоративными элементами.

Эксперт заключила, что, выбирая букет, следует ориентироваться на особенности характера своей половинки: если девушка предпочитает классику, то лучшим подарком будут розы, если она современная, яркая и веселая, то герберы или букет из мелких соцветий подойдет лучше всего.

Читайте также: Столичным жителям рассказали, как отметить День святого Валентина онлайн