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Коммунальные службы продолжат очищать крыши зданий после снегопада
Фото: АГН Москва

Коммунальные службы продолжат очищать крыши зданий после снегопада

Анастасия Волоснова

Город

Коммунальные службы продолжают очищать крыши и фасады зданий после сильного снегопада. Об этом сообщает Комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.

Отмечается, что специалисты ведут уборку кровли зданий в течение всего светового дня. К работам также присоединились сотрудники городских инженерных компаний с автовышками.

Видео: пресс-служба комплекса городского хозяйства

В пресс-службе отметили, что места, в которых проводится уборка снега с кровли зданий, огораживают от пешеходов. Однако жителям города стоит быть внимательнее и не заходить за разметку.

Читайте также: Москвичам ответили на основные вопросы о чистке крыш от снега

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