Коммунальные службы продолжат очищать крыши зданий после снегопада
Коммунальные службы продолжают очищать крыши и фасады зданий после сильного снегопада. Об этом сообщает Комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.
Отмечается, что специалисты ведут уборку кровли зданий в течение всего светового дня. К работам также присоединились сотрудники городских инженерных компаний с автовышками.
В пресс-службе отметили, что места, в которых проводится уборка снега с кровли зданий, огораживают от пешеходов. Однако жителям города стоит быть внимательнее и не заходить за разметку.
Читайте также: Москвичам ответили на основные вопросы о чистке крыш от снега