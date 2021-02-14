Специалист Роспотребнадзора рассказал, когда снимут масочный режим

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Масочный режим смогут отменить, когда коронавирусом переболеют больше 60 процентов населения. Об этом рассказал замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По его словам, ношение маски не может на 100 процентов остановить распространение вируса, однако приводит к снижению рисков его распространения.

— До тех пор, пока не будет иммунизировано больше 60 процентов населения, отменять масочный режим совершенно нецелесообразно, — отметил Покровский.

Специалист отметил, что благодаря маскам распространение коронавируса удалось сдержать в контролируемых рамках. Об этом эксперт рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

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