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Инфекционист рассказал, могут ли переболевшие COVID-19 подхватить британский штамм
Фото: Pixabay / Chokniti Khongchum

Инфекционист рассказал, могут ли переболевшие COVID-19 подхватить британский штамм

Никита Абрамов

Здоровье

Переболевшие коронавирусной инфекцией в легкой форме могут подхватить британский штамм инфекции. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

— Никто не отменял мутации коронавирусной инфекции. То, что мы сейчас видим в мире, британский штамм, другие, они все равно придут в Россию. И вот эта группа невосприимчивых людей, которые еще не заболели тем штаммом коронавируса, который циркулирует у нас в России, они будут восприимчивы к этому британскому штамму коронавирусу. Он легче передается, — цитирует Тимакова РИА Новости.

По словам врача, случаи повторного заболевания «будут однозначно». Пациенты, которые перенесли инфекцию в легкой или бессимптомной форме год назад уже находятся в группе риска.

Тимаков отметил, что те, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой форме, повторно будут болеть легче.

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