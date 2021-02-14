Московские врачи вылечили от коронавируса почти 870 тысяч человек
За минувшие сутки в Москве выздоровели после заражения коронавирусом еще 2089 человек. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Столичным врачам за все время пандемии удалось вылечить 869 869 человек.
За прошедшие 24 часа количество заболевших увеличилось на 1559 человек. Из них были госпитализированы 685. Скончались от коронавируса за сутки 58 пациентов.
Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 14 185 новых случаев заболевания COVID-19.
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