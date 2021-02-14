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Московские врачи вылечили от коронавируса почти 870 тысяч человек
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Московские врачи вылечили от коронавируса почти 870 тысяч человек

Никита Абрамов

Город

За минувшие сутки в Москве выздоровели после заражения коронавирусом еще 2089 человек. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Столичным врачам за все время пандемии удалось вылечить 869 869 человек.

Московские врачи вылечили от коронавируса почти 870 тысяч человекФото: Оперштаб

За прошедшие 24 часа количество заболевших увеличилось на 1559 человек. Из них были госпитализированы 685. Скончались от коронавируса за сутки 58 пациентов.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 14 185 новых случаев заболевания COVID-19.

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