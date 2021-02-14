ЦОДД отбуксировал около тысячи автомобилей с начала снегопада в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

За три дня с начала снегопада в Москве Дорожный патруль ЦОДД отбуксировал 976 автомобилей. Отмечается, что большую часть буксующих машин составили грузовики. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telagram-канале.

Разобрать последствия снегопада также помогли эвакуаторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства». Они отбуксировали 11 легковых и 137 грузовых автомобилей.

Видео: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В департаменте напомнили, что во время снегопада фуры скользят на больших эстакадах и МКАД. Водителям грузовиков советуют не перегружать машины и держаться правого ряда. Данные меры помогут избежать затруднения в движении и не помешают работе снегоуборочной техники, уточнили в пресс-службе.

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