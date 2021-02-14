Педагог из Краснодарского края стала победителем конкурса «Воспитатель года России»

Фото: Дмитрий Рухлецкий

Во всероссийском конкурсе «Воспитатель года России» победила педагог дошкольного образования Анастасия Быстрюкова из Краснодарского края. Награждение прошло в Пермском академическом театре.

Имя победителя объявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он присутствовал на мероприятии по видеосвязи. Поздравительную речь произнес заместитель министра просвещения Виктор Басюк.

— Конкурс — важная череда мероприятий, которые после длительного периода пандемии стали проводить очно, — заявил Басюк.

С обращением к участникам конкурса «Воспитатель года» также выступила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. По ее словам, власть должна поддерживать работников дошкольных учреждений. Она отметила, что необходимо повышать престиж профессии воспитателя в стране, сообщает РИА Новости.

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