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Педагог из Краснодарского края стала победителем конкурса «Воспитатель года России»
Фото: Дмитрий Рухлецкий

Педагог из Краснодарского края стала победителем конкурса «Воспитатель года России»

Анастасия Волоснова

Общество

Во всероссийском конкурсе «Воспитатель года России» победила педагог дошкольного образования Анастасия Быстрюкова из Краснодарского края. Награждение прошло в Пермском академическом театре.

Имя победителя объявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он присутствовал на мероприятии по видеосвязи. Поздравительную речь произнес заместитель министра просвещения Виктор Басюк.

— Конкурс — важная череда мероприятий, которые после длительного периода пандемии стали проводить очно, — заявил Басюк.

С обращением к участникам конкурса «Воспитатель года» также выступила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. По ее словам, власть должна поддерживать работников дошкольных учреждений. Она отметила, что необходимо повышать престиж профессии воспитателя в стране, сообщает РИА Новости.

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