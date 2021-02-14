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Затор в движении на Калужском шоссе образовался из-за очереди фур на рынок
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Затор в движении на Калужском шоссе образовался из-за очереди фур на рынок

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, Калужское шоссе Карта всех событий

Затор в движении на Калужском шоссе в столице случился из-за очереди фур на рынок. На месте работают сотрудники ГАИ, которые помогают проезжать экстренным службам и легковым машинам. Об этом сообщил в воскресенье, 14 февраля, префект Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы Дмитрий Набокин.

— По Калужскому шоссе: съезд с МКАД от центра Москвы по правой стороне и дублеру Калужского шоссе образовалась очередь из фур длиной 1,5 километра. Дорога идет под горку, но машины не буксуют, они просто встали в очередь с целью попасть на рынок, — сказал он.

Набокин добавил, что в обычном режиме автомобили приезжают на рынок, их принимают по графику, но в силу погодных условий они задержались в течение трех суток где-то по дороге в регионах. А когда дороги освободились, все машины приехали одновременно, более 100 транспортных средств в час поступает.

В настоящее время на месте работает начальник ГАИ ТиНАО, помогает проезжать экстренным службам и обычным гражданам. Он отметил, что в пробке стояло несколько карет скорой помощи, их удалось пропустить, сообщает РИА Новости.

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