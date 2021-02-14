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Более 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Более 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

Город

Более 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали двадцать три рейса и семь отменили. А в аэропорту Внуково задержаны восемнадцать рейсов и три отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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