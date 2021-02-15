Назван топ-10 самых дешевых автомобилей в России в 2021 году

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

С начала 2021 года все автобренды повысили цены на свои модели, а некоторые из них покинули российский рынок. Взяв за основу актуальные прайс-листы,специалисты составили рейтинг самых дешевых машин в России.

Первое место сохранил седан LADA Granta стоимостью от 499 900 рублей, на второй позиции лифтбек Granta (от 521 900 рублей), на третьей строчке расположилась универсал Granta (от 528 900 рублей). Затем идет хэтчбек Granta (от 545 500 рублей).

На пятом месте оказалась трехдверная версия внедорожника LADA Niva Legend (экс-LADA 4×4), которая подорожала в январе до 599 900 рублей. Шестым стал кросс-универсал LADA Granta Cross со стартовым ценником 615 900 рублей, а седьмым — универсал LADA Largus стоимостью от 668 900 рублей.

Замкнули топ-10 хэтчбек LADA XRay (от 679 900 рублей), седан Renault Logan (от 683 000 рублей) и хэтчбек Renault Sandero (от 697 000 рублей), сообщает «Российская газета».

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