Названы российские регионы с самым высоким качеством жизни

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Специалисты составили список российских регионов с самым высоким качеством жизни. Его возглавили Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Последние позиции рейтинга заняли Республика Тыва, Забайкальский край и Карачаево-Черкессия.

Данный список был составлен на основе комплексного учета 70 показателей, которые фиксируют фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере в каждом регионе. На основе этих показателей высчитали балл для ранжирования субъектов. Регионы оценивались по 100-бальной шкале.

Так, Москва набрала 82,16 балла, Санкт-Петербург — 80,63, Подмосковье — 76,07. Отмечается, что эти регионы занимают лидирующие позиции уже на протяжении нескольких лет.

Также в первую десятку попали Татарстан, Белгородская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Калининградская область, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Владимир Путин призвал анализировать проблемы с зарплатами в регионах