Синоптики сообщили о морозной и ясной погоде в Москве 15 февраля

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В понедельник, 15 февраля, столичный регион окажется на северо-западной периферии антициклона. Ожидается ясная погода без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 16-14 градусов. В Подмосковье ожидается температура 18-13 градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в московском мегаполисе морозы усилятся, а высокая влажность значительно усилит ощущение холода. Атмосферное давление начнет расти, содержание кислорода в приземном слое воздуха выше климатических значений.

Метеочувствительные люди более остро реагируют на перепады температуры, особенно при выходе из тепла на мороз или наоборот. Температурная разница может негативно сказываться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми проблемами, вегетативными расстройствами, эндокринными нарушениями, заболеваниями органов дыхания, особенно при бронхиальной астме. Необходимо строго следовать рекомендациям врача, при изменении погоды нужно ограничить чрезмерные физические нагрузки, принять лекарства назначенные доктором, хороший эффект оказывают и растительные седативные препараты.

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