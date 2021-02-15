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ФСБ задержала участников террористической группировки в Новосибирске и Томске
Фото: ФСБ РФ

ФСБ задержала участников террористической группировки в Новосибирске и Томске

Виктория Родимкина

Происшествия

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Новосибирске и Томске задержали участников межрегиональной ячейки международной террористической организации, которая является запрещенной в России. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Новосибирской области в понедельник, 15 февраля.

— В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске и Томске пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад»*, причастных к финансированию террористической деятельности, — отметили в сообщении.

В отношении двух задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Предварительно установлено, что подозреваемые переводили деньги на банковские карты, которые террористы использовали для своих нужд, передает РИА Новости.

*«Катиба Таухид валь-Джихад» — запрещенная в России террористическая организация.

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