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Новую школу на 1150 мест построят на юго-востоке столицы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новую школу на 1150 мест построят на юго-востоке столицы

Ксения Монахова

Город
17-й квартал НекрасовкиКарта всех событий

Школу на 1150 мест с учебным корпусом на 350 мест построят на юго-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 15 февраля, рассказали в Мосгосстройнадзоре.

Отмечается, что учебное заведение появится в 17-м квартале Некрасовки. В трехэтажном сооружении будет находиться начальная школа на 700 учеников, а также основные классы на 450 человек.

На территории корпуса разобьют сад с плодовыми деревьями и кустарниками. Помимо этого, будет создан отдел полевых и овощных культур с грядками и двумя теплицами, а также класс на открытом воздухе. Также планируется построить площадки для игр, футбольное поле, беговые дорожки. Сделают территорию для прыжков в длину, занятий гимнастикой и сдачи норм ГТО.

Для старших классов будет обустроен отдельный учебный корпус на 350 мест. В рамках здания сделают универсальные учебные кабинеты, лаборатории, ИТ-полигон, библиотеку с медиатекой, спортивный зал с раздевалками и душевыми.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, особое внимание уделяется качеству работ на социально значимых объектах.

— К проверкам строительства школы и учебного корпуса в Некрасовке привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов. График проверок будет составлен после подачи застройщиком извещения о начале работ, — подчеркнул Олег Антосенко.

Школы построят за счет городского бюджета. Работы планируется завершить в 2022 году, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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