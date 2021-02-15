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За сутки в России выявили 14 207 новых случаев коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За сутки в России выявили 14 207 новых случаев коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявлено более 14 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 15 февраля.

Так, в РФ за 24 часа зафиксировали 14 207 новых случаев COVID-19. Из них 11 процентов не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России выявили 14 207 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

За сутки в стране скончались 394 человека, вылечились 13 935 пациентов.

В РФ за все время пандемии было зафиксировано 4 086 090 случаев заболевания ковидом, скончались от инфекции 80 520 человек, вылечились — 3 607 036.

За сутки в России выявили 14 207 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор создал первый в мире тест для выявления британского штамма COVID-19.

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Читайте также: В ВОЗ сообщили, что в КНР на момент выявления инфекции было 13 мутаций COVID-19

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