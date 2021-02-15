В ВОЗ сообщили, что в КНР на момент выявления инфекции было 13 мутаций COVID-19

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Около тысячи человек были заражены 13 штаммами нового коронавируса в Ухане в декабре 2019 года, когда там впервые зафиксировали вспышку инфекции. Об этом сообщил в воскресенье, 14 февраля, глава международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Бен Эмбарек.

Он рассказал, что китайские коллеги предоставили экспертам ВОЗ данные по 174 случаям заболевания COVID-19, выявленным в Ухане в декабре 2019 года. Но специалист отметил, что это может говорить о том, что в действительности их насчитывалось на тот момент уже более тысячи, потому что во всех этих случаях болезнь протекала в тяжелой форме.

Эмбарек добавил, что специалисты ВОЗ досконально изучили образцы COVID-19, которые предоставила китайская сторона. Им удалось изучить отдельные элементы генетического материала клеток вируса. По результатам работы ученые обнаружили, что по состоянию на декабрь 2019 года в Ухане насчитывалось по меньшей мере 13 различных мутаций коронавируса.

— Некоторые из них начали распространение с местных рынков, а некоторые никак не связаны с рынками, — сообщил глава международной экспертной группы в интервью телекомпании CNN.

Он не стал утверждать, что сведения о нескольких вариантах инфекции напрямую свидетельствуют о более раннем, чем предполагалось, времени вспышки коронавируса. При этом Эмбарек подчеркнул, что данные о ранних мутациях COVID-19 могут способствовать определению учеными сроков и географии распространения инфекции.

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