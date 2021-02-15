Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В ВОЗ сообщили, что в КНР на момент выявления инфекции было 13 мутаций COVID-19
Фото: twitter.com/XHNews

В ВОЗ сообщили, что в КНР на момент выявления инфекции было 13 мутаций COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Около тысячи человек были заражены 13 штаммами нового коронавируса в Ухане в декабре 2019 года, когда там впервые зафиксировали вспышку инфекции. Об этом сообщил в воскресенье, 14 февраля, глава международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Бен Эмбарек.

Он рассказал, что китайские коллеги предоставили экспертам ВОЗ данные по 174 случаям заболевания COVID-19, выявленным в Ухане в декабре 2019 года. Но специалист отметил, что это может говорить о том, что в действительности их насчитывалось на тот момент уже более тысячи, потому что во всех этих случаях болезнь протекала в тяжелой форме.

Эмбарек добавил, что специалисты ВОЗ досконально изучили образцы COVID-19, которые предоставила китайская сторона. Им удалось изучить отдельные элементы генетического материала клеток вируса. По результатам работы ученые обнаружили, что по состоянию на декабрь 2019 года в Ухане насчитывалось по меньшей мере 13 различных мутаций коронавируса.

— Некоторые из них начали распространение с местных рынков, а некоторые никак не связаны с рынками, — сообщил глава международной экспертной группы в интервью телекомпании CNN.

Он не стал утверждать, что сведения о нескольких вариантах инфекции напрямую свидетельствуют о более раннем, чем предполагалось, времени вспышки коронавируса. При этом Эмбарек подчеркнул, что данные о ранних мутациях COVID-19 могут способствовать определению учеными сроков и географии распространения инфекции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 410 тысяч случаев COVID-19 выявили в мире за сутки

мутацияВОЗкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Все мнения
О проекте