Более 410 тысяч случаев COVID-19 выявили в мире за сутки

Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Michael Matkin

Более 410 тысяч случаев коронавируса выявили в мире за последние 24 часа. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Уточняется, что общее число заболевших превысило 107,83 миллиона. Количество летальных исходов возросло более чем на 12,9 тысячи. По состоянию на 17:35 по московскому времени 13 февраля в ВОЗ поступила информация о 107 838 255 заболевших.

Более половины случаев выявлено в Северной и Южной Америке (207 123), на втором месте — регион Европы (137 791), третье заняло Восточное Средиземноморье (25 039), передает ТАСС.

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