Более 97,5 тысячи случаев коронавируса выявили в США за сутки

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Число выявленных в Америке за сутки случаев коронавируса превысило 97,5 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса на 13 февраля, который суммирует данные властей и СМИ.

Так, за минувшие сутки в США выявили 97 525 новых случаев заражения коронавирусом, скончались от инфекции 5323 человека.

В Соединенных Штатах с начала пандемии выявили свыше 27,4 миллиона случаев COVID-19, число летальных случаев превысило 480 тысяч.

Ранее сообщалось, что Китай отказался предоставить ВОЗ данные о ранних случаях коронавируса.

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