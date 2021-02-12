Китай отказался предоставить ВОЗ данные о ранних случаях COVID-19

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Китайская сторона отказалась передать специалистам Всемирной организации здравоохранения сведения относительно ранних случаев распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 12 февраля, заявил микробиолог ВОЗ Доминик Дуайер.

Ученый рассказал, что Пекин предоставил ВОЗ данные лишь по паре примеров, тогда как правила эпидемиологического исследования требуют обработки всего массива данных.

Хотя китайские власти и ученые предоставили свои исследования, экспертам ВОЗ не дали возможности ознакомиться с данными, которые лежали в основе этих изысканий и дали бы возможность проанализировать, насколько рано и интенсивно вирус начал распространяться в Поднебесной.

От комментариев в связи со сложившейся ситуацией Национальная комиссия здравоохранения и министерство иностранных дел Китая отказались, пишет The Wall Street Journal.

Ранее в ВОЗ предположили, что коронавирусная инфекция могла появиться в центральном Китае раньше декабря 2019 года, когда о вспышке COVID-19 официально объявили китайские власти. Глава международной группы экспертов Питер Бен Эмбарек заявил, что для уточнения этого вопроса необходимо провести дальнейшие исследования.

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