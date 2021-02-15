Подозреваемого в нападениях на женщин задержали в столичном районе Люблино
В столице задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин с целью грабежа. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Три жительницы столицы в возрасте от 19 до 36 обратились в полицию с заявлением, что в районе Люблино на них напал неизвестный. Стало известно, что злоумышленник подходил к своим жертвам сзади, хватал за шею и под угрозой физической расправы требовал перевести на карту деньги или отдать ему ювелирные изделия. Двум женщинам удалось дать мужчине отпор, вырваться и убежать. Третья потерпевшая перевела на его счет небольшую сумму, после чего он скрылся.
Полицейские задержали фигуранта по адресу улица Совхозная. По двум нападениям возбуждены уголовные дела о покушении на грабеж, по еще одному — дело о грабеже.
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