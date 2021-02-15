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Андрея Круглова освободили от должности замглавы Минфина РФ
Фото: РИА Новости

Андрея Круглова освободили от должности замглавы Минфина РФ

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Заместителя главы Министерства финансов РФ Андрея Круглова освободили от должности в связи с ее сокращением. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации в понедельник, 15 февраля.

Распоряжение подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

— Освободить Круглова Андрея Вячеславовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации, — говорится в документе.

Андрей Круглов получил должность замминистра финансов весной 2019 года. До этого времени он занимал различные посты в компании «Газпром», в том числе был заместителем председателя правления.

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