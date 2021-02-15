Разрешения на строительство семи миллионов «квадратов» жилья выдали в Новой Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Разрешения на строительство около семи миллионов квадратных метров жилья выдали на территории Новой Москвы в 2021 году. Об этом сообщает руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в понедельник, 15 февраля.

По его словам, в сфере строительства жилой недвижимости в ТиНАО ожидается существенный рост.

— На сегодняшний день уже действуют разрешения на строительство около семи миллионов «квадратов» жилья, причем в сегментах — от индивидуальных домов до квартир всех классов в многоэтажных комплексах, — сказал глава департамента.

Он отметил, что в Новой Москве по-прежнему отмечается высокий спрос на жилую недвижимость. Владимир Жидкин также добавил, что на присоединенных территориях создаются рабочие места и возводятся объекты социальной и транспортной инфраструктуры.

Руководитель департамента подчеркнул, что в ТиНАО планируется ввести свыше 62 тысяч квадратных метров жилья, сообщает Интерфакс.

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