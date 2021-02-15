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«Мощнейшая точка притяжения»: Валерия опубликовала новое фото с внучкой
Фото: instagram.com/valeriya

«Мощнейшая точка притяжения»: Валерия опубликовала новое фото с внучкой

Анастасия Чанцева

Звезды

Певица Валерия опубликовала на своей странице в Instagram трогательную фотографию с внучкой Селин.

— Теперь у нас в семье появилась мощнейшая точка притяжения — наша чудесная Селин, от неё невозможно оторваться. Вчера пришлось вспомнить все колыбельные, которые пела своим детям, — поделилась певица.

Поклонников не оставила равнодушными новая публикация звезды.

«Язык не поворачивается назвать Вас бабушкой»; «Какие вы замечательные!»; «Столько нежности в фотографиях»; «Какая же вы красивая», — отметили подписчики в комментариях под постом.

Напомним, Валерия стала бабушкой 1 января. У ее 22-летнего сына Арсения и супруги Лианы родилась девочка, которую назвали Селин.

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