«Мощнейшая точка притяжения»: Валерия опубликовала новое фото с внучкой
Певица Валерия опубликовала на своей странице в Instagram трогательную фотографию с внучкой Селин.
— Теперь у нас в семье появилась мощнейшая точка притяжения — наша чудесная Селин, от неё невозможно оторваться. Вчера пришлось вспомнить все колыбельные, которые пела своим детям, — поделилась певица.
Поклонников не оставила равнодушными новая публикация звезды.
«Язык не поворачивается назвать Вас бабушкой»; «Какие вы замечательные!»; «Столько нежности в фотографиях»; «Какая же вы красивая», — отметили подписчики в комментариях под постом.
Напомним, Валерия стала бабушкой 1 января. У ее 22-летнего сына Арсения и супруги Лианы родилась девочка, которую назвали Селин.
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