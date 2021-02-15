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Москвичи смогут пополнить «Тройку» банковской картой в автоматах на станциях МЦД
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Москвичи смогут пополнить «Тройку» банковской картой в автоматах на станциях МЦД

Юлия Ямпольская

Транспорт

Карты «Тройка» теперь можно пополнить безналичным способом в автоматах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) на платформах Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в Twitter-аккаунте ЦППК.

Новая функция доступна в 95 процентах автоматов МЦД, где можно оплатить картой. Кроме того, это будет удобно для жителей Подмосковья — там недавно начала работать «Тройка». Теперь они смогут пополнять ее, не стоя в очередях в кассы.

Напомним, у пассажиров подмосковного транспорта появилась возможность оплачивать проезд картой «Тройка» 1 февраля. На более чем 300маршрутах в 53 муниципалитетах Московской области ввели единый регулярный тариф.

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