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Матч Кубка России «Динамо» — «Спартак» могут перенести из-за морозной погоды
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Матч Кубка России «Динамо» — «Спартак» могут перенести из-за морозной погоды

Виктория Родимкина

Спорт

Игра между футболистами «Динамо» и «Спартак» в рамках Кубка России, запланированная на 20 февраля, может не состояться из-за морозной погоды. В субботу прогнозируется до минус 21 градуса ниже нуля, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Так, матч столичных команд «Динамо» и «Спартак» могут перенести. Если за час до игры температура воздуха составит минут 15 градусов и ниже, судья запросит согласие на игру у обеих команд. При этом окончательное решение о проведении игры принимает судья.

— Мы считаем, что 20 февраля погоду в столичном регионе будет еще определять холодный арктический антициклон, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Ранее синоптики спрогнозировали самую морозную за всю зиму неделю.

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