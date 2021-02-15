Матч Кубка России «Динамо» — «Спартак» могут перенести из-за морозной погоды

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Игра между футболистами «Динамо» и «Спартак» в рамках Кубка России, запланированная на 20 февраля, может не состояться из-за морозной погоды. В субботу прогнозируется до минус 21 градуса ниже нуля, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Так, матч столичных команд «Динамо» и «Спартак» могут перенести. Если за час до игры температура воздуха составит минут 15 градусов и ниже, судья запросит согласие на игру у обеих команд. При этом окончательное решение о проведении игры принимает судья.

— Мы считаем, что 20 февраля погоду в столичном регионе будет еще определять холодный арктический антициклон, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Ранее синоптики спрогнозировали самую морозную за всю зиму неделю.

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