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Сергей Собянин: Три участка БКЛ метро планируется запустить в 2021 году
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин: Три участка БКЛ метро планируется запустить в 2021 году

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Профсоюзная улицаКарта всех событий

Три участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода строительства станции «Воронцовская» в понедельник, 15 февраля.

На южном участке БКЛ будут располагаться станции «Каховская», «Новаторская», «Воронцовская», «Проспект Вернадского» и «Зюзино».

По словам мэра, строительство метро в столице не прекращается несмотря на суровую зиму и морозы.

— В планах на этот год запустить три участка (БКЛ — прим. «ВМ») — западный, юго-западный и южный, в составе всего 11 станций. Южный участок находится в неплохой готовности от (проспекта — прим. «ВМ») «Вернадского» до «Каховской», — сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что станция «Воронцовская» является важным транспортно-пересадочным узлом. Столичный мэр добавил, что в Обручевском районе в ближайшие годы планируется построить две станции БКЛ и две станции Троицкой линии, сообщает РИА Новости.

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