Невролог рассказал, с какими нарушениями связано укачивание в транспорте

Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

Постоянное укачивание в транспорте у взрослых является тревожным симптомом. Об этом рассказал в комментарии невролог Александр Евдокимов.

— У взрослых людей укачивание имеет патологический окрас, потому что у взрослых идет приобретенная история с нарушением кровотока головного мозга, что, в свою очередь, косвенно приводит к вестибулярным нарушениям. У людей с остеохондрозом, людей, у которых есть боли в шейном отделе позвоночника, часто встречается головокружение, — отметил Евдокимов.

Он также отметил, что при поездках у таких людей раздражаются вегетативные нервные структуры и вестибулярный аппарат. При регулярной «морской болезни» доктор рекомендует обратиться к остеопату и пройти курс лечения для восстановления кровотока, передает телеканал «Звезда».

— Как только вы проведете адекватное лечение сердечно-сосудистой системы, шейного отдела позвоночника, как правило, вестибулярные отклонения исчезают, — заключил невролог.

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