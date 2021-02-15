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Астролог рассказала, каким знакам зодиака не повезет в марте 2021 года
Фото: pixabay.com

Астролог рассказала, каким знакам зодиака не повезет в марте 2021 года

Юлия Ямпольская

Общество

Астролог Наталья Коляда предостерегает от принятия серьезных решений и дальних поездок в марте 2021 года. По ее словам, представителям некоторых знаков зодиака придется проявить максимальную осторожность, передает портал Astromeridian.ru.

Так, 10 марта не повезет Водолеям. По словам специалиста, они будут чувствовать подавленность. Им начнет казаться, что они никому не интересны.

Кроме того, 24 марта будет проблемным днем для Близнецов, Дев и Рыб. Представители этих знаков не смогут нормально реагировать на заявления близких, а потому есть риск развития затяжных конфликтов.

В этот же день Овны могут получить серьезные травмы, если будут делать все быстро, не обращая внимания на окружающих.

В период с 21 по 31 марта тяжело будет даваться решение проблем Тельцам и Весам. Чтобы добиться желаемого, им необходимо проявить настойчивость, а также сохранить хладнокровие.

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