Медики рассказали, можно ли использовать кофе для профилактики болезней сердца

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Риск развития заболеваний сердца может снизить пара чашек кофе в день. Об этом заявили кардиологи из Медицинской школы Колорадского университета (США). Корреспондент «Мир 24» выяснил у российских врачей, можно ли доверять этим выводам.

— Подобные исследования во все времена находились на пике популярности, особое распространение они получили с развитием интернета, — считает главный врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский.

По его словам, за последние 30 лет было много противоречивых открытий. В постоянном режиме появляются новые сведения о пользе и вреде тех или иных продуктов.

— На практике многие из подобных исследований — это всего лишь информационные сообщения, к которым не стоит относиться слишком серьезно. Своего рода пиар, громкая новость, — объяснил Олег Серебрянский.

В свою очередь медицинский директор фармацевтической компании «Сервье» Юнона Хомицкая отметила, что результаты исследования, проведенного специалистами Медицинской школы Колорадского университета, крайне интересны, однако однозначных выводов не стоит делать.

— Нельзя внедрять в клиническую практику рекомендацию по ежедневному употреблению кофе в определенных количествах с целью снижения риска развития сердечной недостаточности на основании данного исследования, так как оно обладает рядом ограничений, описанных самими авторами, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, было проведено обсервационное ретроспективное исследование, базировавшееся на информации, полученной от пациентов. Поэтому возникают вопросы к качеству полученных данных, считает Юнона Хомицкая.

Источник: «Мир 24»

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