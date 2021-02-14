Врач рассказала, сколько чашек кофе можно выпить в день без вреда

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала о безопасном количестве кофе, которое можно употребить в день без негативных последствий для организма.

По словам врача, кофе вызывает привыкание, что негативно сказывается на нервной системе. Из-за этого не рекомендуется пить больше двух чашек в день.

— Идеальным с точки зрения гастроэнтерологии является употребление кофе во время приемов пищи. Чисто ритуальным моментом для многих является кофе на завтрак. Ошибка может быть в том, если это просто пустой кофе без всего. Если это в рамках полноценного завтрака, то вреда для ЖКТ практически нет, — отметила диетолог.

Эксперт считает, что в некоторых случаях людям нужен не кофеин, а аромат и вкус кофе.

По ее словам, в случае с хорошим зерновым кофе может бодрить именно сам аромат за счет содержащихся в продукте компонентов.

— Главное, чтобы кофе во второй прием был в рамках небольшого перекуса, тогда не будет изжоги… У кофе есть мочегонный эффект, все-таки между приемами рекомендуется употреблять воду. Самое главное — две чашки не приносят вреда, приносят только пользу, — цитирует Дианову RT.

Врач отметила, что беременным женщинам и детям не стоит потреблять много кофе. Также она заявила, что даже больным гипертонией можно выпить одну чашку кофе в день при условии, что они не страдают ожирением или диабетом.

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