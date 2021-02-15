Стало известно, когда Индия может открыть границы для российских туристов

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Индия может летом открыть свои границы для российских туристов, если ситуация с коронавирусом в стране продолжит улучшаться. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявил посол Индии в Москве Венкатеш Варма.

По его словам, из-за снижения числа заболевших и вакцинации населения ситуация с коронавирусом в Индии будет улучшаться к лету. Варма отметил, что рейсы авиакомпании «Аэрофлот» уже летают в страну, сообщает РИА Новости.

Также Варма добавил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» может быть одобрена в Индии в течение следующих нескольких недель.

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