Эксперты прокомментировали подорожание нефти

Фото: gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Подорожание нефти, а также ситуацию, сложившуюся на нефтяном рынке, прокомментировали эксперты. Об этом сообщает ФАН.

Напомним, что курс доллара на открытии торгов столичной биржи снизился до 73,38 рубля, а курс евро — до 88,88 рубля. В свою очередь цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до 63,43 доллара за баррель.

По словам руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, нефть оказалась в коридоре 60–70 долларов за баррель. Этому способствуют ожидания, что вакцинация от COVID-19 приведет к дальнейшему снятию ограничений, и мягкая политика Федеральной резервной системы (ФРС). В российский бюджет 2021 года заложена цена отсечения нефти 43,3 доллара за баррель.

— Можно сделать вывод, что из стран СНГ наиболее быстрыми темпами после пандемии COVID-19 будут восстанавливаться нефтяные экспортеры Россия, Казахстан, Азербайджан, — отметил Александр Разуваев.

По его мнению, поддержку ценам на черное золото оказывают и краткосрочные факторы.

Тем временем руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что еще 12 февраля нефтяные котировки шли вниз, потому что появились данные по прогнозу глобального спроса на нефть в 2021 года от ОПЕК и МЭА. В них обе организации снизили ожидание спроса на 100 тысяч баррелей в сутки.

— Но затем котировки снова направились вверх, так как данные по потреблению в Китае и Индии показывают восстановление спроса до докризисных уровней. Кроме того, Саудовская Аравия и другие страны суммарно снижают добычу в феврале и марте на 1,425 миллиона баррелей в день, — рассказал Артем Деев.

Он также добавил, что на рынках ведется поддержка позитива за счет ожиданий принятия нового пакета мер для экономики США на 1,9 триллиона долларов, а американские власти сообщают о закупке вакцин в необходимом количестве, чтобы сделать прививки всему населению страны до июля.

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