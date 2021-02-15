Москвичей предупредили о перекрытии движения в районе обрушения строительных лесов

Фото: Официальный портал мэра и правительства Москвы

Движение перекрыто из-за работ по ликвидации последствий обрушения строительных лесов в центре Москвы. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

— Перекрыто движение от площади Яузские ворота на Солянскую улицу; поворот налево с улицы Солянки на Солянский проезд, а также Лубянский проезд до улицы Маросейка, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».

Напомним, обрушение лесов произошло по адресу Лубянский проезд, дом № 25, строение № 1. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек.

Момент аварии попал на видео.

Ранее сообщалось, что из-за инцидента наземный транспорт изменил маршруты в районе станции метро «Китай-город».

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