Астрологи рассказали о тотемных животных по году рождения в славянском календаре

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О характере человека может говорить не только знак зодиака, но и тотемное животное, считают астрологи. Они рассказали о тотемах, которые упоминались еще в Древней Руси.

Темный Лось

Это животное опекает людей, рожденных в 1928, 1944, 1960, 1976, 1992 и 2008 годах. Он всегда лидирует и обладает твердым характером. Часто люди, рожденные под покровительством Лося, опережают свое время и остаются непонятыми своим окружением.

Жалящий Шершень

Покровительствует рожденным в 1929, 1945, 1961, 1977, 1993 и 2009 годах. Это шумные и активные люди, любят много работать, ставить цели и идти к ним напролом. Если кто-то встает у них на пути, то могут «ужалить».

Притаившийся Волк

Этот зверь оберегает рожденных в 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010 годах. Это сильные и грациозные личности, любят добро и справедливость, не умеют ждать. Часто любят бывать в одиночестве.

Огненная Белка

Это тотемное животное рожденных в 1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011 годах. Белки любят позаботиться о собственной выгоде. Ради своей цели пойдут на что угодно, если оказались в трудной ситуации, то легко найдут выход из нее. А еще они умны, изворотливы и игривы.

Жемчужная Щука

Покровительствует людям, родившимся на свет в 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012 годах. Щука умная и мудрая, живет по всем канонам. Любит раздавать советы, умеет брать верх над эмоциями и руководствоваться разумом при принятии решений.

Бородатая Жаба

Это люди, рожденные в 1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013 годах. Они чистоплотны, постоянно создают в доме уют. Очень общительны, любят, когда к ним часто приходят гости.

Дикий Вепрь

Это тотемное животное рожденных в 1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014 годах. Суровый и бесстрашный, готов идти ради своей цели до конца. Иногда Вепрю нужен толчок, чтобы разогнаться.

Белый Филин

Покровитель тех, кто осчастливил мир своим появлением в 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015 годы. Филин — существо со стопроцентной интуицией, некоторым свойственны даже экстрасенсорные способности. Ведут затворнический образ жизни, нелюдимы, доверяют очень узкому кругу людей.

Шипящая Змея

Оберегает тех, кто родился в 1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016 годах. Змеи живут в умиротворении с миром и собой, обладают философским складом ума. Любят трудиться и немногословны. Гармонично влияют на свое окружение.

Крадущийся Лис

Этот зверь в ответе за рожденных в 1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017 годах. Хитрые и коварные, любят интриги. Любят приврать ради выгоды, на пути у такого лучше не становиться.

Свернувшийся Еж

Тотемное животное рожденных в 1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018 годах. Это верные друзья и надежные партнеры. Иногда бывают шумны и суетливы, но в целом действуют рационально. Внутри такие люди очень ранимы.

Парящий орел

Оберегает рожденных в 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019 годах. Свободолюбивый и гордый. Великодушен, любит помогать слабым людям. У Орла развито чувство справедливости.

Прядущий Паук

Тотем для рожденных в 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020 годах. Замечательный хранитель домашнего очага и традиций. Часто в его окружении собираются люди разных характеров и слоев общества.

Кричащий Петух

Покровительствует рожденным в 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021 годах. Петухи любят быть в центре внимания, боятся остаться в безвестности. За право быть первым готовы бороться насмерть. Имеют непростой характер, обладают большими амбициями и смелостью.

Златорогий Бык

Окружает рожденных в 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022 годах. Эти люди обладают ясным умом, добротой и яростью. Обычно Быки спокойны, но если будут затронуты его интересы, то он может «стереть» противника в порошок.

Огнегривый конь

Этот тотем отвечает за рожденных в 1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023 годах. Активный и полный энергии, не может усидеть на одном месте. Обожает заниматься спортом и много путешествовать. Обладает трудолюбием и обаянием, передает «Пятый канал».

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