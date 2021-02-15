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Движение по улице Солянке перекрыли из-за инцидента со строительными лесами
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Движение по улице Солянке перекрыли из-за инцидента со строительными лесами

Анастасия Колоскова

Транспорт

Полностью перекрыто движение на улице Солянке из-за работ по ликвидации последствий обрушения строительных лесов в центре Москвы. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Напомним, обрушение лесов произошло по адресу Лубянский проезд, дом № 25, строение № 1. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек.

Момент аварии попал на видео.

Ранее сообщалось, что движение перекрыто еще на ряде улиц.

Читайте также: Маршруты транспорта временно изменили в районе обрушения строительных лесов в столице

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