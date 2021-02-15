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Новый корпус НИИ детской онкологии и гематологии открыли в столице
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Новый корпус НИИ детской онкологии и гематологии открыли в столице

Анастасия Колоскова

Город

Новый корпус НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Блохина открыли в Москве в понедельник, 15 февраля.

На мероприятии в честь открытия корпуса приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова.

Михаил Мурашко уточнил, что центр появился в рамках реорганизаций и инноваций, которые ведутся в стране в сфере онкологии с 2018 года.

По его словам, несмотря на ситуацию с пандемией в 2020 году помощь пациентам с онкологическими заболеваниями оказывалась в полном объеме, и ни одна койка в не была закрыта, сообщает РИА Новости.

Ранее Татьяна Голикова заявила о снижении смертности от онкозаболеваний в России.

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НМИЦ онкологии имени Н. Н. БлохинаОнкоцентр имени Блохинаоткрытие
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