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Голикова заявила о снижении смертности от онкозаболеваний в России
Фото: Правительство РФ

Голикова заявила о снижении смертности от онкозаболеваний в России

Кирилл Николаев

Здоровье

В России уменьшилась смертность от онкологических заболеваний. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

По ее словам, за три последних месяца российское производство дефицитных онкологических препаратов выросло более чем в три раза — с 680 тысяч упаковок в месяц до 2,4 миллиона. Голикова отметила, что за ноябрь 2020 года — январь 2021 года в оборот было введено более девяти миллионов упаковок, сообщает РИА Новости.

Ранее Голикова заявила, что на модернизацию первичного звена здравоохранения за пять лет будет направлено 558 миллиардов рублей из средств федерального и регионального бюджетов.

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онкологияТатьяна ГоликоваРоссия
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