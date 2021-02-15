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Остеопат рассказал, при каких заболеваниях в ушах возникает шум
Фото: pexels.com / Ksenia Chernaya

Остеопат рассказал, при каких заболеваниях в ушах возникает шум

Анастасия Чанцева

Здоровье

Тиннитус, или просто острый шум в ушах, может возникать при различных заболеваниях. Об этом рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

— Очень частая причина — это, конечно, лор-патология. Это могут быть воспалительные заболевания, это могут быть поражения слухового нерва, это могут быть поражения центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями, — пояснил Евдокимов.

Также врач рассказал, что одними из причин могут быть дисфункция височно-челюстного сустава и сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического толка. Когда в сосуде образуются бляшки, возникает своего рода турбулентность, которая и создает тот самый звон в ушах.

— Это связано с изменениями локального давления в видоизмененном сосуде: он начинает сильнее пульсировать, — уточнил врач.

Еще одной причиной шума является проблема шейного отдела позвоночника. Из-за остеохондроза порой возникает ангиоспазм или извитость сосудов, что провоцирует турбулентность крови. Шум или звон в ушах может вызвать и сахарный диабет, сообщает Пятый канал.

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