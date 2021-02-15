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Контролер в Москве получит почетную грамоту за самоотверженность
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Контролер в Москве получит почетную грамоту за самоотверженность

Кирилл Николаев

Андрей Объедков

Происшествия

Контролер ГКУ «Организатор перевозок» Марина Сибгатулина пыталась задержать пассажира без билета в автобусе № 734. Он начал сопротивляться и в итоге вытолкнул женщину из транспорта. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».

Женщина не пострадала. За свою самоотверженность она получит почетную грамоту.

По словам общественного деятеля Антона Коробкова-Землянского, контролер отважно пыталась остановить агрессивного молодого человека. Общественность разделилась на два лагеря. Одни выражали поддержку, а другие обвинили контролера в превышении полномочий.

— Впрочем, судя по словам самой пострадавшей от безбилетника, она даже не успела выписать штраф — молодой человек начал вести себя неадекватно. Насколько я знаю, по официальной статистике «Организатора перевозок», большинство контролеров в городском транспорте — женщины, которым приходится в одиночку решать подобные ситуации. И такие инциденты, к сожалению, случаются регулярно, — отметил Коробков-Землянский.

Данный инцидент также прокомментировал директор института «Здоровье сберегающих технологий и охраны окружающей среды» Юрий Оболонский. По его словам, ситуацию с безбилетными пассажирами нужно рассматривать с двух сторон.

— Первая и очень важная сторона: дети до 16 лет. Эта проблема касается не только Москвы, но и других городов России. Вспомним нашумевшую ситуацию, когда ребенка без билета высадили из автобуса в Ялте. Такие случаи недопустимы, необходимо обеспечивать безопасность детей, — подчеркнул Оболонский.

Он добавил, что другой стороной вопроса являются взрослые пассажиры, которые не оплачивают проезд в общественном транспорте. Оболонский напомнил, что общественный транспорт финансируется из бюджета города, а бюджет города — из налогов граждан.

— Поэтому нам нужно бережно относиться как к транспорту, на котором мы передвигаемся, так и к людям, работающим на борту: водителям, контролерам. На видео отражена лишь малая часть работы контролера — как сотрудник честно пытается отстоять бюджетный рубль нашего города. В то время как несознательные граждане пытаются ездить за счет добросовестных пассажиров, оплачивающих свой проезд, — подчеркнул Оболонский.

Он полностью поддерживает водителя и контролера, которые не пустили пассажира без билета в автобус.

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