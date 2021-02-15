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Военный эксперт рассказал о новом комплексе артиллерийской разведки «Пенициллин»
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Военный эксперт рассказал о новом комплексе артиллерийской разведки «Пенициллин»

Елена Фролова

Армия

Элементы современной комплексной разведки собирают в единую систему мониторинга воздушного пространства, призванную обеспечить работу командных пунктов, артиллерии, ракетных войск и авиации. Об этом военный эксперт, заслуженный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов рассказал New Inform.

Вооруженные силы России начали получать новейшие звукотепловые комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин». Они предназначены для поиска огневых позиций минометов, стартовых позиций зенитных и тактических ракет с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

По словам эксперта, в большей степени эти комплексы предназначены для обеспечения артиллерийских и ракетных стрельб.

— В принципе, это не ноу-хау сегодняшнего дня. Еще на вооружении в 30-х 40-х годах первые станции оповещения о налете противника на нашу территорию были основаны на акустических свойствах воздуха: передавались звук летящего самолета, выстрелы, разрывы, — отметил Владимир Попов.

Он также добавил, что сегодня хорошо развиваются возможности оптико-электронного обеспечения в комплексной разведке, предусмотренной в нескольких направлениях: электронно-оптическом, инфракрасном или звуковом и радиолокационном, а также оптическом.

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оружиеартиллериявоенная разведка
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