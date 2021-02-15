«Начало электронного правосудия»: юрист объяснил, что такое «уголовный проступок»

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Внедрение понятия «уголовный проступок» приведет к упрощению рассмотрения множества мелких правонарушений, подпадающих под статьи Уголовного кодекса. Об этом «Вечерней Москве» заявил правовой эксперт Общественной палаты России Борис Пантелеев.

По его словам, фактически процедура рассмотрения уголовных дел приравнивается к административной.

— Не нужно будет проводить предварительное расследование. Происходит примитивизация процесса. Применяться это будет в основном при хищениях — мелких и средних. Хищение свыше 1000 рублей не подпадает же под категорию административного проступка, а кражи совершают повторно, или суммы ущерба несколько выше. А что с этими людьми делать? Естественно, в колонию их не отправят уже, а расследовать приходится по полной программе. И это беспокоит правоохранительную систему и судебную. Поэтому в Верховном суде и выходят с такой инициативой, — объяснил Борис Пантелеев.

Для самих граждан это тоже будет плюсом, считает эксперт, поскольку уголовный проступок не приведет к судимости и к каким-либо серьезным последствиям для репутации, которые в дальнейшем могут повлиять на трудоустройство или взятие кредита.

Кроме того, по словам юриста, не исключено, что новое понятие в законодательстве станет первым шагом к электронному правосудию, в том числе и вынесению судебных решений без участия человека.

При этом говорить о смягчении наказания, добавляет Пантелеев, не стоит.

— Те деяния, на которые будет распространяться уголовный проступок, и так наказывались не лишением свободы, а штрафами или условными сроками. Если люди «гасили» вред, то процесс вообще заканчивался примирением сторон, — резюмировал собеседник «ВМ».

Ранее Верховный суд России внес в Госдуму законопроект о введении в законодательстве понятия «уголовный проступок». Предполагается, что к данной категории будут отнесены преступления небольшой и средней тяжести, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

При этом если гражданин будет уклоняться от назначенной ему судом иной меры наказания за подобный проступок, она может быть заменена на уголовную.

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