«Чудо-женщина!»: Джанабаева восхитила поклонников фото без макияжа

Альбина Джанабаева вызвала восторг у фанатов / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Певица Альбина Джанабаева порадовала фанатов свежим снимком в своем микроблоге. Жена Валерия Меладзе не побоялась предстать перед подписчиками в максимально естественном виде.

Артистка сделала селфи сразу после бани. Она запечатлела себя в мокром халате и с полотенцем на голове. На Джанабаевой совсем не было косметики.

— А не сходить ли нам всем сегодня в баньку? Вы как, любите, часто балуете себя? Для меня это реальная перезагрузка и кайф! — призналась певица в Instagram.

Поклонники восхитились естественной внешностью Джанабаевой и написала ей множество комплиментов.

«Какая милая»; «Нежная красота»; «Поразительно! Как удается сохранять такую красоту?»; «Чудо-женщина!» — высказались пользователи.

Напомним, что Джанабаева воспитывает двоих сыновей в браке с Валерием Меладзе. Первый наследник, Константин, родился в 2004 году, задолго до скандального развода музыканта с первой супругой Ириной. В 2014 году на свет появился второй мальчик, которого назвали Лукой.

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