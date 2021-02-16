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Аналитики назвали доходы фрилансеров в России
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Аналитики назвали доходы фрилансеров в России

Юлия Курганова

Рынок труда

Около 14 миллионов российских граждан заняты во фрилансе, РФ вошла в десятку стран по объему рынка фриланса. Об этом сказано в исследовании консалтинговой компании PwC.

По данным аналитиков, 64 процента российских фрилансеров зарабатывают меньше 30 тысяч рублей в месяц, 17 процентов — до 60 тысяч рублей, 13 процентов — до 100 тысяч рублей, и 6 процентов имеют доход свыше 100 тысяч рублей.

Преимущественно во фриланс-проектах работают люди в возрасте от 18 до 34 лет, россиян старшего возраста подобный вид деятельности привлекает намного меньше. Наиболее часто фрилансеры востребованы в дизайне, IT-технологиях, проектировании, финансах, продажах, переводах и клиентской поддержке.

Рынок фриланса в России растет. С 2017 по 2020 годы количество таких сотрудников увеличилось с 5 миллионов до 14 миллионов человек, объем данного рынка оценивается в 41 миллиард долларов, сообщает «Российская газета».

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