Столичной пенсионерке грозит до 10 лет тюрьмы за кражу документа XIX века

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Прокуратура Центрального округа города Москвы направила в суд уголовное дело в отношении 62-летней столичной жительницы, которая обвиняется в краже документа времен Александра II. Об этом сообщается в понедельник, 15 февраля, на сайте прокуратуры.

В ноябре 2020 года в Российском государственном военно-историческом архиве похитили ценный исторический документ. Следователи установили, что преступление совершила пенсионерка, которая зарегистрировалась в архиве как генеалог и сообщила, что якобы работает по частным причинам.

Москвичка интересовалась делом, где был указ о назначении генерал-губернатора Семипалатинской области. Документ не был вшит в дело, а только вложен в него. Когда женщина сдавала документы обратно, сотрудник архива заметил отсутствие указа. Он спросил об этом у пенсионерки, но она всячески пыталась отвести от себя подозрения.

Поймать злоумышленницу получилось с помощью камер видеонаблюдения. На них было зафиксировано, как москвичка достала указ из дела и положила в ботильон.

Женщине предъявили обвинение по части 1 статьи 164 УК РФ «Хищение документов, имеющих особую историческую, научную, художественную и культурную ценность». Ей грозит до 5 лет принудительных работ или до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Басманный суд Москвы.

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