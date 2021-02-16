Столичные производители представят свою продукцию в магазинах дьюти-фри

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Продукция 20 столичных производителей появится в магазинах дьюти-фри аэропорта Шереметьево под брендом Made in Moscow. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Наталья Сергунина.

Компании были определены в результате отбора, который произвел Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, в рамках новой программы поддержки предпринимателей.

Уточняется, что продукцию представят в магазинах уже в феврале. Сопутствующие расходы возьмет на себя МЭЦ. Программа будет действовать в течение одного года.

— Это новый вид поддержки московских экспортеров. Помимо получения грантов и субсидий, участия в бизнес-миссиях, крупнейших иностранных выставках и конференциях, столичные производители смогут представить свои товары в магазинах беспошлинной торговли. Мы рассчитываем, что общий бренд Made in Moscow привлечет не только иностранных потребителей, но и потенциальных зарубежных байеров, — отметила Наталья Сергунина.

Так, на стендах «Сделано в Москве» будут представлены крафтовый шоколад, пастила, мармелад, снеки и экологичная косметика. Для упаковки всей продукции разработан специальный дизайн. Презентацией товаров займутся промоутеры.

— Большая часть отобранных компаний (13 из 20) относится к пищевой промышленности, четыре предприятия производят сувениры, а еще три — косметику, — отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Отмечается, что программа позволит повысить узнаваемость товаров московских производителей и привлечет к продукции интерес со стороны иностранных контрагентов.

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