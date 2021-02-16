Жители России назвали сроки восстановления своих доходов после пандемии COVID-19

/ Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Большинство россиян не потеряли в доходах во время пандемии коронавируса, при этом две трети тех, кто заметил их снижение, ждут полного восстановления к концу 2021 года. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Открытие».

Так, из-за пандемии доходы снизились у 44 процентов опрошенных, еще 3 процента заявили об их потере. С отменой жестких ограничений после COVID-19 в России о росте своих доходов сообщили 13 процентов жителей. Еще 75 процентов респондентов отметили, что данное событие никак не сказалось на их доходах — для этого потребуется больше времени.

Кроме того, две трети горожан из тех, кто потерял в доходах, рассчитывают на их восстановление до уровня начала 2020-го уже к концу текущего года. Остальные уверены, что на возвращение личных доходов к доковидному уровню нужно не меньше трех-пяти лет.

Также 67 процентов россиян во время пандемии сохранили свою прежнюю работу. Около 10 процентов опрошенных, потерявших работу, уже смогли найти новое место, а 11 процентов пока находятся в поиске, передает РИА Новости.

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