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Москва вошла в топ-3 популярных направлений у россиян на 8 Марта
Фото: «Вечерняя Москва»

Москва вошла в топ-3 популярных направлений у россиян на 8 Марта

Юлия Ямпольская

Туризм

Жители России начали планировать, куда отправиться на 8 Марта, и выбрали основные направления для путешествий. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, стало известно, что большинство туристов выбрало Сочи. На данное направление туда и обратно было куплено 17 процентов билетов. Это в 1,8 раза больше, чем в 2020 году. Средняя стоимость перелета на одного человека составит примерно 11 тысяч рублей.

Второе место заняла Москва. По словам экспертов, сюда готовы отправиться 15 процентов туристов. По сравнению с прошлым годом спрос вырос в 1,5 раза, а поездка обойдется почти в 7,7 тысячи рублей. На третьем месте — Санкт-Петербург: девять процентов респондентов полетят отдыхать в этот город. Стоимость билетов на человека обойдется в 6,9 тысячи рублей.

Кроме того, согласно исследованию, россияне стали больше интересоваться южными направлениями. Так, намного популярнее стал Симферополь, Минеральные Воды и Краснодар, передает Lenta.

Читайте также: Россияне стали реже бронировать железнодорожные и авиабилеты заранее

туризмРоссия8 марта
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