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Прошедшая ночь стала самой холодной с начала февраля в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Прошедшая ночь стала самой холодной с начала февраля в Москве

Анастасия Чанцева

Город

Температура воздуха на главной метеостанции в районе ВДНХ в ночь на вторник, 16 февраля, опускалась до минус 22 градусов.

— Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве с начала февраля. Предыдущий минимум фиксировался 8 февраля: минус 19,3 градуса, — рассказал Интерфаксу представитель метеобюро.

Пока самым морозным днем с начала текущего года остается 18 января — тогда температура воздуха на ВДНХ опустилась до минус 23,6 градуса.

Напомним, в столичном регионе до 22:00 16 февраля действует «оранжевый» уровень опасности из-за аномальных температур, которые на данный момент на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

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