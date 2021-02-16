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Москвичей предупредили о сложностях с дорожным движением и парковкой из-за снега
Фото: АГН «Москва»

Москвичей предупредили о сложностях с дорожным движением и парковкой из-за снега

Ксения Монахова

Город

Жителей столицы предупредили, что местами по городу могут быть сложности с движением и парковкой из-за последствий снегопада. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что, по словам заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, на уборку и вывоз снега коммунальным службам нужно не менее четырех дней. Дорожное полотно продолжают убирать, в результате чего возможны сложности и проездом и парковкой.

— Из-за снега все еще сужена проезжая часть, занесены снегом полосы для городского транспорта, парковки и остановки городского транспорта. Надеемся, что в ближайшее время городу удастся решить проблемы с уборкой оставшегося снега, — говорится в сообщении дептранса.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы продолжают убирать снег со столичных улиц в круглосуточном режиме. По данным коммунальщиков, с начала снегопада им удалось переместить около 10 миллионов кубометров снега. На максимальных мощностях функционируют 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.

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